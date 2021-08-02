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МХАТ прокомментировал информацию о бойкоте актеров из-за Бузовой

Кира Карон
13:07 02.08.2021
Работник Московского художественного театра имени Горького прокомментировал сообщение о бойкоте руководству театра.
МХАТ прокомментировал информацию о бойкоте актеров из-за Бузовой
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
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В МХАТ имени Горького опровергли информацию, что кто-то из артистов труппы решил устроить бойкот Ольге Бузовой и руководству театра за участие певицы и телеведущей в спектакле «Чудесный грузин». Об этом сообщила пресс-секретарь МХАТ им. Горького Виктория Мусина-Пушкина.

«Нам об этом бойкоте ничего не известно. Театр в отпуске, сбор труппы будет 31 августа. Что за "неуловимый Джо" объявил этот бойкот, кому, когда и как - у нас такой информации нет. Было бы логично со стороны СМИ указывать имя артиста, а также информацию о том, когда последний раз он выходил на сцену МХАТ и в какой театр неизвестный артист собирается переходить», - сообщила Мусина-Пушкина.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что актеры МХАТ имени Горького объявили руководству бойкот, с целью, чтобы певицу Ольгу Бузову сняли с роли.

Участие артистки Ольги Бузовой в театральной постановке Московского художественного театра имени Горького прокомментировала ранее театральный критик Алена Карась. По ее мнению, это попытка придать ей образ «хорошей девочки».

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