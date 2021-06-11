«Запредельное количество маразма»: театрального критика возмутило участие Бузовой в постановке МХАТа

Участие артистки Ольги Бузовой в театральной постановке Московского Художественного театр а имени Горького это попытка придать ей образ «хорошей девочки». Однако ее участие в «непристойных» телевизионных проектах не позволяет иметь должную репутация. Об этом «Звезде» заявила театральный критик Алена Карась.

«Вся эта история вызывает у меня, простите, рвотный позыв, чувство глубокого потрясения. Она не стоит и выеденного яйца, но то внимание, то количество маразма, которое ей все уделяют, даже я сейчас, оно запредельное. Девочку, которую поставили в непристойный, на мой взгляд, проект под названием "Дом 2", поставили в функцию "хорошей девочки". В том борделе она выглядела прилично, она не вызвала у меня такого гнева. Это нормально, что более или менее одареннные личности, наделенные размахом, напялят на себя шикарную одежду и появляются перед зрителями. Проблема в том, что это происходит на сцене МХАТа», - заявила критик.

Ранее участие Бузовой прокомментировал продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, это означает желание авторов поднять медийность мероприятия, повысить его известность.