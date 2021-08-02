«Вы никогда не подведете»: Путин поздравил десантников с профессиональным праздником
Глава государства подчеркнул, что военнослужащие ВДВ всегда будут неизменно, надежно и твердо стоять на страже национальных интересов и безопасности страны.
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Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск РФ с их профессиональным праздником. Глава государства подчеркнул самую высокую надежность десантников и то, что они никогда не подведут.
«Будете неизменно, надежно и твердо стоять на страже национальных интересов и безопасности страны», - говорится в поздравительном обращении.
День ВДВ отмечается ежегодно 2 августа. Годом начала считается 1930-ый, когда на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые десантировались на парашютах для выполнения тактической задачи 12 военнослужащих десантного подразделения.