«Вы никогда не подведете»: Путин поздравил десантников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск РФ с их профессиональным праздником. Глава государства подчеркнул самую высокую надежность десантников и то, что они никогда не подведут.

«Будете неизменно, надежно и твердо стоять на страже национальных интересов и безопасности страны», - говорится в поздравительном обращении.

День ВДВ отмечается ежегодно 2 августа. Годом начала считается 1930-ый, когда на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые десантировались на парашютах для выполнения тактической задачи 12 военнослужащих десантного подразделения.