Военные альпинисты России и Индии преодолели горные реки в КБР, готовясь к «Эльбрусскому кольцу»
Военнослужащие оборудовали навесную переправу через реку и продемонстрировали навыки, как можно оказаться на противоположном берегу группе с полным снаряжением с учетом горно-скалистой местности.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России
В Кабардино-Балкарии военные альпинисты России и Индии активно готовятся к международному этапу конкурса АрМИ-2021 «Эльбрусское кольцо». Во время предварительной тренировки военнослужащие преодолели горные реки в Кабардино-Балкарии.
Подразделения в полном составе выполнили параллельную и навесную переправу через горную реку Баксан по параллельно натянутым веревкам и навели навесную переправу через реку Терскол, ширина которой составила шесть метров, а скорость течения до 10 м/с.
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