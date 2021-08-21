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Военные альпинисты России и Индии преодолели горные реки в КБР, готовясь к «Эльбрусскому кольцу»

Валентина Пескова
04:00 21.08.2021
Военнослужащие оборудовали навесную переправу через реку и продемонстрировали навыки, как можно оказаться на противоположном берегу группе с полным снаряжением с учетом горно-скалистой местности.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России
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В Кабардино-Балкарии военные альпинисты России и Индии активно готовятся к международному этапу конкурса АрМИ-2021 «Эльбрусское кольцо». Во время предварительной тренировки военнослужащие преодолели горные реки в Кабардино-Балкарии.

Подразделения в полном составе выполнили параллельную и навесную переправу через горную реку Баксан по параллельно натянутым веревкам и навели навесную переправу через реку Терскол, ширина которой составила шесть метров, а скорость течения до 10 м/с.

© Минобороны РФ

Военные альпинисты оборудовали навесную переправу через реку, продемонстрировав навыки выбора опор на берегу реки с учетом горно-скалистой местности, постройки перил, организации страховки и переправы в составе группы с полным снаряжением. Команде в среднем требовалось 10-15 секунд, чтобы переправить одного человека на противоположный берег. Затем точно таким же методом транспортировались рюкзаки.

© Минобороны РФ

В конкурсе «Эльбрусское кольцо» принимают участие команды военных альпинистов из России, Китая, Пакистана, Казахстана, Армении, Абхазии, Южной Осетии, Узбекистана и Индии. До начала соревнований военнослужащие получат необходимое снаряжение, пройдут акклиматизацию, проведут занятия по совершенствованию индивидуальной подготовки и слаживанию подразделений, изучат маршрут состязаний, отработают организацию спасения в горах.

Торжественное открытие международного этапа конкурса «Эльбрусское кольцо» состоится 22 августа в поселке Терскол в Приэльбрусье. Команду ВС РФ на международном этапе представляет взвод альпинистов ВДВ, который победил на всероссийском этапе соревнования в августе 2021 года.

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