Военные альпинисты России и Индии преодолели горные реки в КБР, готовясь к «Эльбрусскому кольцу»

В Кабардино-Балкарии военные альпинисты России и Индии активно готовятся к международному этапу конкурса АрМИ-2021 «Эльбрусское кольцо». Во время предварительной тренировки военнослужащие преодолели горные реки в Кабардино-Балкарии.

Подразделения в полном составе выполнили параллельную и навесную переправу через горную реку Баксан по параллельно натянутым веревкам и навели навесную переправу через реку Терскол, ширина которой составила шесть метров, а скорость течения до 10 м/с.