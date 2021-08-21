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Эффектный салют в честь 800-летия города украсил небо Нижнего Новгорода: видео

Анна Берестовая
23:56 21.08.2021
Масшабный салют стал кульминацией празднования 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода.
© Видео: tino.4.ka, Instagram © Фото: tino.4.ka, Instagram
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Яркий салют украсил небо Нижнего Новгорода, отмечающего в субботу, 21 августа, свой юбилей. Масштабное зрелище стартовало после завершения праздничного гала-шоу, на котором выступили более 500 артистов.

Основные события вечера, окончившиеся огненной в прямом и переносном смысле кульминацией, зрители могли наблюдать на сцене напротив речного вокзала. Там же, в акватории Волги и Оки, прошел самый эффектный из нескольких одновременно вспыхнувших салютов по всему городу.

В соответствии с замыслом организаторов мероприятия, фейерверк готовился как действительно крупное впечатляющее событие в честь такой же крупной даты - 800-летия со дня основания города. По информации местного новостного портала NN.ru, длина залповой линии, согласно задумке превышающая 700 метров, может оказаться рекордной для России.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к жителям Нижнего Новгорода в связи с празднованием 800-летней годовщины города. Глава государства поздравил всех родившихся, выросших или как-либо иначе связавших свою жизнь с Нижним Новгородом граждан, отметив, что это место сочетает в себе все самое лучшее от русской культуры и людей.

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