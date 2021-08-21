Путин поздравил нижегородцев с 800-летием города

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летием города. По словам президента, этот город сочетает в себе все самое лучшее от русской культуры и людей.

«Искренне от всей души поздравлю вас с 800-летием Нижнего Новгорода. Поздравляю всех, кто здесь родился, вырос, чья жизнь, учеба, свершения, первая любовь, самые добре семейные воспоминания связаны с этим прекрасным городом. "Нижний", как его ласково и тепло называют, хранит ключ к пониманию широты души, веры и непреклонной воли нашего народа. Его стремление к созиданию и сотрудничеству. Здесь буквально сконцентрированы культурный код, национальная идентичность, мощь и размах народа России», - сказал президент.

Президент отметил, что славная история города является для его нынешних жителей примером - в наше время нижегородцы часто принимают участие в волонтерских движениях, помощи «тем, кому трудно». В крови нижегородцев - трудолюбие, смекалка, патриотизм, смелость и гражданственность, отметил Путин.

«В годы Великой Отечественной войны Нижний Новгород носил название Горький. Но характер его жителей оставался таким же, как и у поколений предков. Жители города проявили героизм не только на фронте, но и в тылу - под вражескими бомбами обеспечивая бойцов армии и флота всем необходимым», - отметил глава государства.

Ранее Путин посетил центральный городской парк «Швейцария». Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал главе государства о реконструкции парка.