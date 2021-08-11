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Байден предупредил американцев о приближении мощных ураганов

Анна Назайкина
01:17 11.08.2021
В данный момент страна подходит к разгару сезона ураганов в Атлантике.
Байден предупредил американцев о приближении мощных ураганов
© Фото: Oliver Contreras Globallookpress
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Президент США Джо Байден предупредил американцев о приближении мощных ураганов. В связи с этим глава государства призвал жителей штатов, наиболее подверженных этой природной стихии, сделать прививку от коронавируса, чтобы защитить организм от инфекции в случае эвакуации.

«Суть в следующем: чем больше мы сделаем, чтобы подготовиться, тем легче будет в случае бедствия», - приводит слова президента Reuters.

Американский лидер подчеркнул, что возможности предотвратить обрушение ураганов на США нет, однако в силах граждан Штатов избежать серьезных заболеваний и смертей от коронавирусной инфекции.

Отмечается, что распространение COVID-19 было особенно серьезным во Флориде и других регионах юго-востока Соединенных Штатов, которые готовятся к сильным штормам. В данный момент страна приближается к разгару сезона ураганов в Атлантике.

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