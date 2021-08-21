Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

Медведев уступил Рублеву в полуфинале теннисного турнира в Цинциннати

Алексей Курильченко
22:35 21.08.2021
Даниил Медведев проиграл Андрею Рублеву в Цинциннати.
Медведев уступил Рублеву в полуфинале теннисного турнира в Цинциннати
© Фото: Zou Zheng XinHua Globallookpress
Читайте нас на:

Седьмая ракетка мира, россиянин Андрей Рублев обыграл своего соотечественника Даниила Медведева - вторую ракетку мира - в полуфинале теннисного «Мастерса» в Цинциннати. Встреча закончилась со счетом 2:6, 6:3, 6:3.

Во время второго сета счет был равный до тех пор, пока Медведев не врезался в камеру. После этого он был вынужден в течение матча обращаться за помощью врачей.

В финале Рублев может встретиться с немцем Александром Зверевым, либо с греком Стефаносом Циципасом.

В четвертьфинале россиянин Медведев оказался сильнее испанца Пабло Карреньо-Бусты. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:1 в двух сетах и продлилась 54 минуты.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:35 Спорт
Медведев уступил Рублеву в полуфинале теннисного турнира в Цинциннати
21:05 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео с места взрыва в московской квартире
20:21 В стране и мире
Видео
Путин посетил парк «Швейцария» в Нижнем Новгороде
18:48 В стране и мире
Два человека погибли после взрыва устройства в московской квартире
18:30 В стране и мире
Видео
Акварель, масло и дерево: какие работы Сергея Шойгу показали на выставке в Казани
Популярное
Видео
Акварель, масло и дерево: какие работы Сергея Шойгу показали на выставке в Казани
Видео
Ветеран КГБ рассказал, почему талибы* так легко захватили Кабул
Минобороны РФ передаст Амурской области плавающие транспортеры для борьбы с паводками
Видео
Шойгу лично проехал трассу «Танкового биатлона» перед началом АрМИ-2021 на танке Т-80БВМ
Видео
Ветеран ФСБ рассказал, почему российское посольство продолжает работать в Кабуле
Шойгу заявил, что человечество движется к гибели из-за неправильного потребления товаров
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.