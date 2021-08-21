Медведев уступил Рублеву в полуфинале теннисного турнира в Цинциннати

Седьмая ракетка мира, россиянин Андрей Рублев обыграл своего соотечественника Даниила Медведева - вторую ракетку мира - в полуфинале теннисного «Мастерса» в Цинциннати. Встреча закончилась со счетом 2:6, 6:3, 6:3.

Во время второго сета счет был равный до тех пор, пока Медведев не врезался в камеру. После этого он был вынужден в течение матча обращаться за помощью врачей.

В финале Рублев может встретиться с немцем Александром Зверевым, либо с греком Стефаносом Циципасом.

В четвертьфинале россиянин Медведев оказался сильнее испанца Пабло Карреньо-Бусты. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:1 в двух сетах и продлилась 54 минуты.