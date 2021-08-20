Спорт Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати Валентина Пескова Российский теннисист сумел за 54 минуты обыграть испанца Пабло Карреньо-Бусту в двух партиях. © Фото: Zou Zheng XinHua Globallookpress Читайте нас на: Теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Цинциннати, призовой фонд которого составляет более 4,8 миллиона долларов. В четвертьфинале посеянный первым россиянин Медведев оказался сильнее испанца Пабло Карреньо-Бусты, посеянного под седьмым номером. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:1 в двух сетах и продлилась 54 минуты. В полуфинале Даниил Медведев сыграет со своим соотечественником россиянином Андреем Рублевым. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика