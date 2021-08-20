Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати
Российский теннисист сумел за 54 минуты обыграть испанца Пабло Карреньо-Бусту в двух партиях.
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Теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Цинциннати, призовой фонд которого составляет более 4,8 миллиона долларов.
В четвертьфинале посеянный первым россиянин Медведев оказался сильнее испанца Пабло Карреньо-Бусты, посеянного под седьмым номером. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:1 в двух сетах и продлилась 54 минуты.
В полуфинале Даниил Медведев сыграет со своим соотечественником россиянином Андреем Рублевым.