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В сирийской провинции Алеппо боевики пять раз обстреляли позиции правительственных сил

Алексей Курильченко
22:00 21.08.2021
ЦПВС сообщил о пяти обстрелах по сирийским позициям со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции.
В сирийской провинции Алеппо боевики пять раз обстреляли позиции правительственных сил
© Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress
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Боевики незаконных вооруженных формирований , подконтрольных Турции, совершили пять обстрелов по позициям правительственных сил в сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

«В округе Телль-Рифъат провинции Алеппо зафиксировано пять обстрелов позиций сирийских правительственных сил со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции», - говорится в сообщении.

Также сообщается о 27 обстрелах со стороны позиций террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»* в Идлибской зоне деэскалации.

Также за сутки представители Центра провели две гуманитарные акции. Таким образом с начала процесса урегулирования ЦПВС провел 2999 гуманитарных акции.

Ранее ВВС Израиля нанесли удар по целям на территории Сирийской Арабской Республики, выпустив 24 ракеты. Атака была частично отражена подразделениями сирийских ПВО с помощью комплексов российского производства.

*«Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.

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