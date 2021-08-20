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Комплексы «Бук-М2Э» и «Панцирь-С» ПВО Сирии уничтожили 22 израильские ракеты

Алексей Курильченко
22:10 20.08.2021
Военнослужащие Сирии уничтожили 22 ракеты ВВС Израиля с помощью комплексов ПВО российского производства.
Комплексы «Бук-М2Э» и «Панцирь-С» ПВО Сирии уничтожили 22 израильские ракеты
© Фото: Xinhua Globallookpress
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ВВС Израиля нанесли удар по позициями сирийских правительственных сил, выпустив 24 ракеты. Атака была отражена подразделениями сирийских ПВО с помощью комплексов российского производства. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Вадим Кулить во время брифинга. По его словам, сирийские военные уничтожили 22 ракеты.

«Дежурными силами сирийских ПВО из находящихся на вооружении вооруженных сил САР комплексов российского производства "Бук-М2Э" и "Панцирь-С" уничтожено 22 ракеты. Потерь среди сирийских военнослужащих и разрушений объектов инфраструктуры нет», - заявил Кулить.

Также замруководителя ЦПВС сообщил, что за сутки зафиксировано 28 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»*. В то же время со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, по позициям сирийских сил нанесено шесть обстрелов.

Ранее силы России и Турции провели в Сирии совместное патрулирование в провинции Хасеке по маршруту от Дейрун-Ага до Голиджан и обратно. При этом террористы совершили по позициям сирийских военных 20 обстрелов.

*«Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.

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