Путин рассказал о новом механизме развития соцпроектов в Нижнем Новгороде

Президент России Владимир Путин во время своего выступления в честь 800-летия Нижнего Новгорода рассказал о планах по развитию города. По словам главы государства, для развития социальных проектов будет применена система инфраструктурных кредитов.

«Объекты будут возводиться с применением передовых материалов, архитектурных и цифровых решений. Это напрямую относится и к модернизации транспортной системы, которой ежегодно пользуются порядка полумиллиарда пассажиров всей Нижегородской агломерации. Для реализации таких масштабных социально значимых проектов регион будет в полной мере задействовать и такой новый механизм развития, как инфраструктурные кредиты. Решение по этим вопросам принято», - сказал Путин.

Также президент поздравил жителей Нижнего Новгорода с праздником. По словам Путина, этот город сочетает в себе все самое лучшее от русской культуры и людей.