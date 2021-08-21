Путин посетил парк «Швейцария» в Нижнем Новгороде

Президент России Владимир Путин во время своего визита в Нижний Новгород посетил центральный городской парк «Швейцария». Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал главе государства о реконструкции парка. По его словам, парк пытались несколько раз переименовать, но название «Швейцария» прижилось среди горожан.

«Парку 118 лет - он был высажен в 1903 году. Назвали его "Швейцария", так как эти склоны и ландшафты напоминали Альпы. Много было попыток его переименовать, но это вошло в обиход нижегородцев. Мы сделали реконструкцию 52 гектаров из 170 - это верхнее плато», - рассказал Никитин.

В начале августа Путин посетил Коневский монастырь на острове Коневец в Ладожском озере. Российский лидер в 2016 году и дал поручение восстановить не только здание храма, но и скит Коневской иконы Божьей матери.