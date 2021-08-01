Путин посетил монастырь на острове Коневец в Ладожском озере

Президент России Владимир Путин посетил Коневский монастырь на острове Коневец в Ладожском озере.

Комплекс построили в начале XIX века. Впоследствии он был практически полностью разрушен, его состояние было плачевным.

В 2016 году российский лидер прибыл с визитом на остров и дал поручение восстановить не только здание храма, но и скит Коневской иконы Божьей матери.

Удалось провести работы по восстановлению монастыря, также была проведена деятельность с архивными документами, что дало возможность воссоздать комплекс.