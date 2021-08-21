На Северном флоте досрочно завершили завоз угля на отдаленные объекты в Арктике

Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Северному флоту досрочно завершил работы по завозу твердого котельного топлива в отдаленные и труднодоступные объекты флота в Арктике. Всего было доставлено более 2300 тонн угля.

Таким образом на всех теплогенерирующих объектах, находящихся ответственности Северного флота, создан запас топлива, превышающий нормативный. Это позволит обеспечить бесперебойную работу угольных котельных в течение всего отопительного периода.

Ранее командующий Северным флотом Александр Моисеев рассказал в ходе брифинга о проведении мероприятий военно-технического форума «Армия-2021», которые будут проходить в Заполярье. По его словам, флот полностью готов к форуму.