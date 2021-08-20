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Командующий СФ Моисеев заявил, что Северный флот готов к мероприятиям форума «Армия-2021»

Андрей Аркадьев
17:03 20.08.2021
На Северном флоте будут открыты три масштабных кластера региональной программы форума - на площадках в Североморске, Сафоново, а также на территории филиала парка «Патриот» недалеко от поселка Кильдинстрой.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Североморске командующий Северным флотом Герой России Александр Моисеев рассказал в ходе брифинга о проведении мероприятий военно-технического форума «Армия-2021», которые будут проходить в Заполярье.

На одной из будущих площадок военно-технического форума в Североморске адмирал Александр Моисеев заявил, что «Северный флот к мероприятиям военно-технического форума готов».

Он сообщил, что в рамках «Армии-2021» на Северном флоте будут открыты три масштабных кластера региональной программы форума - на площадках в Североморске, Сафоново, а также на территории филиала парка «Патриот», расположенного недалеко от поселка Кильдинстрой.

Он отметил, что для жителей Заполярья предоставляется уникальная возможность ближе познакомиться с Северным флотом - единственным в Вооруженных силах России межвидовым стратегическим объединением, надежно защищающим интересы России как в Арктике, так и в других районах Мирового океана.

Командующий флотом рассказал, что в экспозициях форума представлена и героическая история, и современность Северного флота, исторические экспонаты и образцы вооружения, военной и специальной техники, стоящие на вооружении сил и войск флота и способные решать поставленные задачи в самых суровых условиях Арктики и Крайнего Севера, на суше и на море, под водой и в воздухе.

Адмирал Александр Моисеев подчеркнул, что для посетителей форума будут доступны масштабные экспозиции, динамические показы нового вооружения и военной техники, прошедшей апробацию на Северном флоте, в том числе и новейший фрегат проекта 22 350 «Адмирал флота Касатонов», вошедший в состав Военно-морского флота России в прошлом году.

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