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Задержанные заключенные рассказали полиции о побеге из психлечебницы в Бурятии

Алексей Курильченко
17:58 21.08.2021
МВД опубликовало видео с заключенными, сбежавшими из психиатрической лечебницы в Бурятии.
© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ
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Сотрудники МВД республики Бурятия опубликовали видео с задержанными беглецами из психиатрической лечебницы в Заиграевском районе. Правоохранители выяснили, как именно нарушители совершили побег.

По словам задержанных, он покинули учреждение через окно. По словам очевидцев, беглецы были обнаружены недалеко от лечебницы.

«МВД по Республике Бурятия благодарит граждан, оказавших деятельное содействие в оперативном задержании злоумышленников. Отличившиеся сотрудники и общественники будут представлены к поощрению», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее было опубликовано видео с камеры видеонаблюдения, которая запечатлела момент побега. На видео можно увидеть троих из семи беглецов.

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