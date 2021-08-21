Опубликован момент побега заключенных из психлечебницы в Бурятии
Камера видеонаблюдения засняла момент побега из психлечебницы в Бурятии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Камера видеонаблюдения запечатлела момент побега заключенных из психиатрической лечебницы в Бурятии.
На кадрах видно трех человек, которые идут вдоль ограждения. Предположительно это и есть беглецы. Всего сообщалось о семи сбежавших.
Ранее губернатор республики Алексей Цыденов сообщил о том, что все семеро сбежавших были задержаны полицией. Руководитель поблагодарил сотрудников МВД за оперативную работу.