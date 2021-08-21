В стране и мире Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Афганистане Алексей Курильченко Президент России обсудил по телефону ситуацию в Афганистане с главой Турции. © Фото: Victor Mancilla, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор в главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны уделили особое внимание ситуации в Афганистане. «Подробно обсуждена ситуация вокруг Афганистана. Отмечена важность обеспечения стабильности и гражданского мира в стране, строгого соблюдения порядка и законности. Акцентирован приоритетный характер задач по борьбе с терроризмом и наркоторговлей. Президенты договорились об укреплении двусторонней координации по афганской тематике», - говорится в сообщении на сайте Кремля. Также стороны обсудил вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран. Ранее Путин провел в Кремле встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. По словам президента РФ, одной из приоритетных тем стала ситуация в Афганистане. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика