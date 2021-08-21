Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Афганистане
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор в главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны уделили особое внимание ситуации в Афганистане.
«Подробно обсуждена ситуация вокруг Афганистана. Отмечена важность обеспечения стабильности и гражданского мира в стране, строгого соблюдения порядка и законности. Акцентирован приоритетный характер задач по борьбе с терроризмом и наркоторговлей. Президенты договорились об укреплении двусторонней координации по афганской тематике», - говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также стороны обсудил вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран.
Ранее Путин провел в Кремле встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. По словам президента РФ, одной из приоритетных тем стала ситуация в Афганистане.