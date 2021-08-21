Губернатор: задержаны все сбежавшие из психбольницы в Бурятии

Семь человек, сбежавшие из лечебного учреждения в Заиграевском районе в Бурятии задержаны. Об этом сообщил губернатор республики Алексей Цыденов.

«Всех сбежавших из психоневрологического диспансера задержали. МВД по республике Бурятии работает очень оперативно», - написал губернатор в Facebook.

Ранее полиция сообщала, что все сбежавшие заключенные ранее судимы и направлены на принудительное лечение. Правоохранители опубликовали фото осужденных.