Опубликованы фотографии сбежавших из психбольницы в Бурятии

Полиция разыскивает сбежавших из лечебного учреждения в Заиграевском районе в Бурятии. Семь человек, которые проходили принудительное лечение, сбежали из учреждения. Фотографии сбежавших осужденных опубликовало МВД по республике Бурятия.

Список сбежавших: Абрахимов Александр Гайдурович, 1979 года рождения, Муханаев Жаргал Сергеевич, 1982 года рождения, Расов Александр Сергеевич, 1987 года рождения, Лубсанов Булат Алексеевич, 1999 года рождения, Поспелов Василий Алексеевич, 1983 года рождения, Аюшеев Аламжи Батожаргалович, 1989 года рождения, Найпак Валерий Владимирович, 1981 года рождения.