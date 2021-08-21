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Командующий Южного военного округа Александр Дворников анонсировал VII Военно-технический форум ЮВО

Егор Левин
08:15 21.08.2021
Форум ЮВО состоится в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021» в период с 27 по 29 августа.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России
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Командующий Южного военного округа генерал армии Александр Дворников анонсировал VII Военно-технический форум ЮВО. Мероприятие будет проведено для демонстрации боевых возможностей ВС РФ, развития научно-технического потенциала ОПК и создания условий для внедрения передовых разработок и технологий в дело армии. Форум ЮВО состоится в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021» в период с 27 по 29 августа.

Зрелищную часть форума ЮВО составит динамический показ военной техники. Военнослужащие округа также покажут зрителям тактику ведения современного боя. Будут представлены и самые захватывающие элементы различных конкурсов Армейских международных игр.

На площадках статического показа представят современное вооружение: оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С2». На площадках статического показа представят современное вооружение: оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С2».

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу ранее посетил военно-исторический комплекс «Самбекские высоты», и принял решение передать ему боевые знамена соединений и воинских частей, сформированных в Ростовской области в годы Великой Отечественной войны. Завершается их реставрация, а в дни проведения форума будет осуществлена торжественная церемония передачи исторических реликвий.

Гости форума также смогут окунуться в атмосферу времен Великой Отечественной войны в партизанской деревне, воссозданной до мельчайших подробностей. Военно-историческая реконструкция посвящена 76-й годовщине освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков. Организаторы мероприятия представят события боев в полосе Южного фронта при прорыве обороны вермахта в августе 1943 года.

Мероприятия пройдут на 24 площадках в 14 субъектах России и на базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии. Планируется задействовать порядка 800 единиц современной боевой и специальной техники, более 70 кораблей и судов Черноморского флота и Каспийской флотилии, 110 самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО ЮВО, а также морской авиации.

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