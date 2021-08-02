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Россиянин Каменский взял серебро в стрельбе из винтовки на ОИ

Светлана Иванова
11:48 02.08.2021
Стрелок показал результат в 464,2 очка.
Россиянин Каменский взял серебро в стрельбе из винтовки на ОИ
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
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Россиянин Сергей Каменский выиграл серебряную медаль в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров на Олимпийских играх в Токио. Стрелок показал результат в 464,2 очка, пропустив вперед представителя Китая Чжану Чанхуну с 466,00 очками. Победитель турнира в итоге установил мировой рекорд.

Серебро Каменского принесло ОКР 45- медаль. В активе команды 12 золотых, 20 серебряных и 13 бронзовых наград.

Стоит отметить, что Сергей Каменский также является бронзовым призером Олимпиады в Токио в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Вместе с Юлией Каримовой он показал третий результат в миксте.

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