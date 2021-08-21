На перевале Дятлова госпитализирован член тургруппы

На перевале Дятлова стало плохо члену туристической группы. Как сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области, для госпитализации пострадавшего вызван вертолет. Его состояние оценивается как тяжелое.

«Вертолет ТЦМК вылетел на место. По предварительной информации стало плохо одному из членов туристической группы. Пациент жив. Его состояние тяжелое. На борту оказывается вся необходимая медицинская помощь», - говорится в сообщении.

Ранее в Екатеринбурге умер основатель и бессменный руководитель Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич. Он скончался в реанимационной палате от последствий коронавирусной инфекции.