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Коронавирус вызвал новую фобию у людей

Светлана Иванова
11:36 02.08.2021
Из-за локдауна у многих оказался нарушен режим тренировок, поэтому почти половина опрошенных людей, активно занимавшаяся до пандемии спортом, сейчас находится в депрессивном состоянии и страдает из-за отсутствия мотивации и недостатка уверенности в себе.
Коронавирус вызвал новую фобию у людей
© Фото: Jon Super, XinHua, Globallookpress
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Жители Великобритании, которые столкнулись с падением уровня физической подготовки во время карантина, вызванного пандемией коронавируса, теперь страдают от страха перед тренировками. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на представителей администрации спортзалов.

Как признались посетители фитнес-клубов, из-за коронавируса у многих оказался нарушен режим тренировок, поэтому почти половина опрошенных людей, активно занимавшаяся до пандемии спортом, сейчас находится в депрессивном состоянии и страдает из-за отсутствия мотивации и недостатка уверенности в себе.

При этом каждый четвертый опрошенный британец признался, что прибавил в весе с момента введения первого локдауна. В среднем, вес людей увеличился на 4 кг.

«Сейчас общество снова открывается, люди хотят вернуться к старому распорядку дня, но, потеряв моральный дух и мотивацию, они изо всех сил пытаются отыскать дорогу к фитнесу», - считает представитель одного из фитнес-клубов.

Люди в возрасте от 25 до 34 лет испытывают наибольшее трудности из-за возвращения к регулярным тренировкам. Около 60 процентов из них не могут вернуться к допандемийному уровню активности.

Женщины оказались более подвержены «фитнес-депрессии», более трети (34 процентов) жительниц Великобритании заявили, что стали чувствовать себя менее здоровыми из-за прихода пандемии. Среди мужчин этот показатель составляет 26 процентов.

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