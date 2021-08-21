За информацию о семерых бурятских беглецах объявлена награда
Ранее были опубликованы фотографии лиц сбежавших пациентов.
© Фото: СК РФ
Правительство Бурятии объявило награду за информацию о местонахождении сбежавших из лечебного учреждения семерых мужчин. Соответствующая информация появилась на странице правительства Бурятии в Instagram.
«За значимую информацию, способствующую задержанию беглецов, объявлено вознаграждение. Сообщайте о местонахождении разыскиваемых», - говорится в опубликованной сториз.
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика