В стране и мире За информацию о семерых бурятских беглецах объявлена награда Егор Левин Ранее были опубликованы фотографии лиц сбежавших пациентов. © Фото: СК РФ Читайте нас на: Правительство Бурятии объявило награду за информацию о местонахождении сбежавших из лечебного учреждения семерых мужчин. Соответствующая информация появилась на странице правительства Бурятии в Instagram. «За значимую информацию, способствующую задержанию беглецов, объявлено вознаграждение. Сообщайте о местонахождении разыскиваемых», - говорится в опубликованной сториз. © buryatiaofficial, Instagram Напомним, семеро проходящих принудительное лечение человек сбежали из лечебного учреждения. Ранее были опубликованы их фотографии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика