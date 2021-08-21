В СК раскрыли подробности нападения жителя Смоленской области на соседа

СУ СК РФ по Смоленской области возбудило уголовное дело против злоумышленника, выстрелившего в своего соседа в городе Ельня. Мужчина, как уточнили следственные органы, подозревается в покушении на убийство.

Согласно установленной информации, вечером 20 августа между местным жителем и его знакомым разгорелся конфликт, после которого первый взял дома огнестрельное оружие и атаковал с его помощью другого мужчину, выйдя на улицу.

Пострадавший был госпитализирован с повреждениями живота, спины и руки. В дело вовремя вмешались посторонние лица, благодаря чему подозреваемый не сумел убить знакомого на месте, а раненый получил своевременную помощь.

После остановленного нападения злоумышленник закрылся с оружием в своем жилище. Сотрудникам правоохранительных органов совместно с Росгвардией РФ мужчину удалось задержать. В настоящий момент для подозреваего избирается подходящая мера пресечения.