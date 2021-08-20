МВД: под Смоленском задержан выстреливший в соседа мужчина

Сотрудникам полиции удалось задержать мужчину, выстрелившего в своего соседа из огнестрельного оружия в городе Ельня Смоленской области. Злоумышленником оказался местный житель 1961 года рождения, ранее уже имевший судимость.

Сообщение о звуках выстрелов поступило в правоохранительные органы примерно в 19.40 в пятницу, 20 августа. Отправившиеся на место оперативники установили, что мужчина совершил несколько выстрелов в сторону соседа.

Пострадавший был направлен в медучреждение, а стрелявшего смогли задержать полицейские совместно с бойцами СОБРа управления Росгвардии по региону. Подозреваемый был доставлен в дежурную часть МВД.