В Минздраве заявили о более 43 миллионах привитых от коронавируса россиян
В РФ нет регионов, где запас вакцины был бы по количеству меньше чем на неделю.
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал количество привитых от коронавируса россиян. По его данным, к настоящему времени привиты более 43 миллионов человек.
Мурашко также заметил, что вакцины всем хватает и нет регионов, где запас был бы по количеству меньше чем на неделю.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова во время круглого стола «Санитарный щит страны - безопасность для граждан» заявила, что в ближайшее время будет зарегистрирована пятая российская вакцина от коронавируса. Руководитель ведомства не уточнила название нового препарата.