Семеро осужденных сбежали из психбольницы в Бурятии
Семеро осужденных сбежали из психбольницы в Бурятии.
© Фото: ТРК "Звезда"
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Семеро осужденных сбежали из психбольницы в Бурятии
Семеро осужденных сбежали из психбольницы в Бурятии.
© Фото: ТРК "Звезда"
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