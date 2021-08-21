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Эксперт рассказала, почему у Меркель мог зазвонить телефон во время встречи с Путиным

Кира Карон
10:24 21.08.2021
Альбина Холгова предположила, по какой причине у Меркель мог пройти звонок во время встречи с Путиным.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
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Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова рассказала «Звезде», почему во время встречи с президентом России Владимиром Путиным у канцлера Германии Ангелы Меркель зазвонил телефон.

Эксперт подчеркнула, что на встречах такого уровня таких ситуаций быть не должно.

«Если мы говорим про эталон взаимоотношений, то конечно на деловых встречах, тем более на встречах такого уровня, мобильные телефоны должны быть отключены, убраны, их не должно вообще быть видно и они не должны издавать каких-то звуков, даже вибросигнала не должно быть», - сказала Холгова.

По словам эксперта, необходимо помнить, что бывают экстренные ситуации. Меркель, отметила Холгова, могла ожидать сверхважный звонок.

«Но мы всегда должны помнить, что возможные ситуации из ряда вон выходящие, когда человек ждет какой-то экстренный или самый важный в жизни звонок. Возможно, она ожидала какой-то сверхважный звонок и поэтому, мы стали свидетелями того, что телефон зазвонил. По-хорошему, такого быть не должно. Но в жизни любого человека может быть форс-мажор», - добавила Холгова.

Эксперт поделилась своим примером, когда во время ее лекций также зазвонил телефон, хотя он находился в «ночном режиме».

«В моей практике был случай, когда я в институте проводила урок и у меня зазвонил iPhone, хотя он был переведен в "ночной режим". А знаете почему он зазвонил? Потому что журналист звонил седьмой раз. И у iPhone есть настройка, когда кто-то один звонит настойчиво, то "iPhone думает", что произошла какая-то ситуация и он пропускает сигнал. Не исключено, что у госпожи Меркель была такая же ситуация», - заключила эксперт.

Напомним, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным у канцлера Германии Ангелы Меркель зазвонил телефон. Канцлер незамедлительно попыталась отключить устройство, чтобы не мешать ходу беседы. Путин в свою очередь никак не отреагировал на звонок. Кто именно звонил Меркель во время важного мероприятия, неизвестно.

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