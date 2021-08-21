Цена нефти марки Brent опустилась ниже $65 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2021 года на торгах на лондонской бирже ICE опустилась на 2,23%.

Как свидетельствуют данные торговой площадки на 00:02 по Москве, цена на него составила $64,97.

В последний раз цена Brent была ниже отметки в $65 за баррель 21 мая текущего года.

В июле стоимость нефти Brent впервые за три года преодолела цифру в 77 долларов. Причиной подорожания, по данным СМИ, стала отмена заседания ОПЕК+.