Цена нефти марки Brent опустилась ниже $65 за баррель
Такая цифра на торгах зафиксирована впервые с 21 мая, о чем стало известно из данных торговой площадки на 00:02 по Москве.
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2021 года на торгах на лондонской бирже ICE опустилась на 2,23%.
Как свидетельствуют данные торговой площадки на 00:02 по Москве, цена на него составила $64,97.
В последний раз цена Brent была ниже отметки в $65 за баррель 21 мая текущего года.
В июле стоимость нефти Brent впервые за три года преодолела цифру в 77 долларов. Причиной подорожания, по данным СМИ, стала отмена заседания ОПЕК+.