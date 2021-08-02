Мантуров назвал планируемую дату создания водородного Aurus

Глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров назвал планируемую дату создания серийного образца отечественного премиум-автомобиля Aurus, который будет работать на водороде. По словам главы ведомства, это случится к 2024 году.

Мантуров напомнил, что на настоящий момент Aurus обладает несколькими вариантами силовых установок, включая гибридную.

«Дальнейшее движение - это и использование более мощных батарей электрических двигателей, и комбинированных, в том числе с использованием водородных элементов. К 2024 году мы планируем сделать уже серийный образец, который будет поставляться в рынок», - заявил министр в интервью РБК ТВ.

Ранее была также завершена разработка электрического мотоцикла семейства Aurus. Процессом занимались специалисты института «НАМИ». Мотоцикл создавался с учетом требований специалистов Гаража особого назначения ФСО России.