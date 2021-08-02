На шведском острове обнаружили руины «замка-призрака»

Археологи обнаружили часть фундамента самого большого старинного замка острова Эланд в Швеции. Речь идет о Сёрбю Борг, который считался замком-призраком. О сооружении упоминается в изданном в 1703 году труде эландского священника Николауса Валлинуса «Об Эланде». Однако точное расположение замка было неизвестно, поэтому отыскать его не удавалось.

Об этом в воскресенье сообщает телеканал SVT. Выдержки приводит ТАСС.

Находка была сделана при помощи обследования местности наземным радаром, которое указало на большое число фундаментов, расположенных под землей рядом с крепостной стеной. Подземные строения шли в радиальном направлении, аналогично тому, как это наблюдалось в других древних замках Эланда.

Замок обнаружил археолог Ян-Хенрик Фаллгрен. По его мнению, предыдущие неудачи в поисках Сёрбю Борг связаны с неверно выбранным районом для поисков. В частности, предшественники археолога вели раскопки в деревне Сёрбю, расположенной в 10 км от замка.