Посол РФ назвал санкции США против «Северного потока - 2» нарушением международного права

Санкции, введенные Соединенными Штатами против строящегося трубопровода «Северный поток - 2», являются нарушением международного права. Такое мнение высказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат заявил, что США изначально имели намерение помешать нормальному развитию сотрудничества России и Европы в сфере энергетики. Он также обозначил, что видит в подобной политике попытку завладеть конкурентными преимуществами для собственных поставщиков топлива и технологий.

«Односторонние действия американцев против проекта... противоречат принципу свободных рыночных отношений», - цитирует посла ТАСС.

Ранее Владимир Путин сообщил, что до завершения строительства «Северного потока - 2» осталось провести 15 километров морской части газопровода. Таким образом, проект можно считать близким к завершению.