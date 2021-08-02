В стране и мире На Родосе из-за лесных пожаров дым скрыл солнце Кира Карон В воскресенье на Родосе солнце скрылось из-за лесных пожаров. © Фото: AMNA Читайте нас на: На Родосе между деревнями Сорони и Толос вспыхнули местные леса. Очевидцы поделились фотографиями в Сети. © s.i.l.v.i.a.s.i.s, Instagram На фотографиях видно, что из-за крупных пожаров на острове дым окутал облака и загораживает солнце. Ранее на греческом Родосе произошел масштабный пожар, оставивший без электроэнергии жителей примерно половины территории острова. Информацию о ЧС сообщает Афинско-Македонское агентство. В настоящее время, по данным СМИ, экстренные службы работают над ликвидацией очагов возгорания. Граждане, проживающие в районе Долины бабочек и в военном лагере Каламонас, были эвакуированы из своих жилищ в целях предосторожности. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика