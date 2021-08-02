Собянин: День города в Москве пройдет без фестивалей

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в связи с эпидемиологической ситуацией в Москве в этом году День города будет отмечаться без фестивалей. Из-за коронавируса будет отменена культурная программа, традиционно сопровождающая праздник.

Тем не менее, по словам градоначальника, ярмарки будут работать. Кроме того Собянин высказался о необходимости активизации сезонной торговли, которая должна поспособствовать росту конкуренции и приостановке увеличения цен.

Мэр Москвы также отметил, что перед первым сентября в школы не поступало требований о проведении дистанционных мероприятий. Дети в этот день уже смогут пойти в школу. Об этом он сообщил в интервью «РБК».

Ранее глава города обозначил, что появление «дельта»-штамма коронавируса стало причиной всплеска заболеваемости в Москве в начале лета. Заболеваемость горожан данной разновидностью вируса за месяц подскочила с двух-трех до 80%.