Ученые показали, как COVID-19 появляется в организме и поражает органы

Ученые из международной группы, в которую входят специалисты из Германии и Канады, засняли в реальном времени, как COVID-19 распространяется в организме и поражает органы человека один за другим.

На видео показано, как вирус попадает из носа в легкие, а потом в мозг. Эксперимент проводился с помощью биолюминесцентной визуализации. В организм мышей белки внедрили пробку, которая светилась

Ранее нутрициолог и член Национального общества диетологов Ольга Деккер дала советы, как правильно питаться после перенесенного COVID-19. По словам эксперта, после перенесенного коронавируса не стоит увлекаться обезжиренными продуктами. Гораздо правильнее, если в рационе будет присутствовать больше белков.