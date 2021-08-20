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Диетолог дала советы, как правильно питаться после перенесенного COVID-19

Валентина Пескова
03:50 20.08.2021
Для восстановления сил и всех клеток организма необходимо, чтобы в рационе присутствовали все незаменимые 20 аминокислот.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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После перенесенного коронавируса не стоит увлекаться обезжиренными продуктами. Гораздо правильнее, если в рационе будет присутствовать больше белков. Как рассказала «Звезде» нутрициолог и член Национального общества диетологов Ольга Деккер, на свой рацион пациенту, выздоровевшему от COVID-19, стоит обратить внимание в первую очередь.

«Сейчас в жару многие увлекаются разгрузочными днями, в изобилии едят фрукты и овощи. Люди исключают некоторые продукты из своей жизни, как правило, под воздействием рекламных лозунгов. Например, о том, что после 40 лет нельзя есть мясо и нужно исключить молочные продукты. И начинают бездумно выкидывать целые группы продуктов из своего рациона, не обращая внимания, что в этих продуктах содержатся важные питательные вещества», - пояснила нутрициолог.

Для того, чтобы в организме были субстраты для построения иммунных клеток человека, необходимо включать в рацион все незаменимые 20 аминокислот. Очень важно сделать свое питание разнообразным и внести продукты со сложными жирами и белками.

«На фоне перенесенного заболевания легко усваиваемыми белками являются белки легко усваиваемого происхождения, а также растительного происхождения. Для начала их нужно вводить постепенно - начинать с молочных продуктов, затем добавить печень, потом уже можно мясо птицы и только потом - красное мясо», - рассказала Ольга Деккер.

Делить же продукты по группам специалист не рекомендует, так как из-за этого утрачивается способность организма давать отпор сложным заболеваниям, в том числе - коронавирусу. Если в рационе будет иметься достаточное количество продуктов, организм будет переносить заболевание гораздо легче.

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