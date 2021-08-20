Прошедшие дожди снизили класс пожароопасности в части Якутии

В некоторых районах Якутии зарегистрировано снижение класса пожароопасности благодаря прошедшим ранее дождям. В эту пятницу на территории региона вновь прогнозируется местами сильный дождь и гроза.

«Прошедшими дождями в Мегино-Кангаласском, Чурапчинском, Жиганском районах класс пожароопасности понизился до первого», - указывается в сообщении якутского Оперштаба.

Облачная полоса с осадками выйдет с юга. Температура воздуха при установившихся погодных условиях будет составлять 20-25 градусов выше нуля днем. При этом в некоторых населенных пунктах заречной, центральной и Вилюйской группы районов, а также в Якутске ожидается возникновение возможного задымления.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки самолеты Ил-76 министерства обороны России осуществили сброс 84 тонн воды на очаги природных пожаров в Якутии. Всего начиная с 1 июля авиация РФ в рамках 202 вылетов и использовала более 8,4 тысяч литров воды для тушения пожаров в лесах региона.