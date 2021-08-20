ФСБ рассекретила документы с именами граждан СССР, на которых японцы испытывали биооружие

Фамилии советских военнопленных, которых японские спецслужбы в годы Второй мировой войны под пытками не смогли заставить работать против СССР и в 1945 году отправили на смерть в специальный отряд 731-й Квантунской армии, где на них испытывали бактериологическое оружие. Об этом свидетельствуют документы, рассекреченные ФСБ.

Маньчжурская стратегическая наступательная операция Красной армии завершилась 20 августа 1945 года. В Маньчжурии были сосредоточены основные японские объекты по разработке бактериологического оружия.

Таким образом, освободив Маньчжурию, советские войска спасли мир от новой катастрофы - бактериологической войны, которую планировала Япония.

Как сообщает РИА Новости, среди архивных материалов имеется также протокол одного из допросов заместитель начальника концлагеря «Хогоин» Кендзи Ямагиси, который вспомнил фамилии советских солдат, отправленных на физическое уничтожение в разные отряды.

В соответствии со словами Ямагиси, «основной оперативной целевой установкой этого лагеря являлась обработка попавших в этот лагерь советских военнослужащих в японском направлении и получении от них максимума известных им данных о структуре, мощи, боеготовности и дислокации частей Советской Армии, экономическом и политическом положении Советского Союза».

В октябре 1949 года Ямагиси вспомнил фамилии нескольких советских граждан, которые были переданы из «Хогоина» на гибель в отряд 731.

«Солдат Советской Армии Демченко, который в категорической форме отказался давать какие-либо сведения о Советском Союзе. С моего разрешения к нему применялись меры физического воздействия, его следователи подвергали пытке, подвешивая его за руки, за ноги к балке. Демченко все же показания не давал. Тогда я решил его физически уничтожить и с этой целью отправил его в 731-й отряд», - сказал Ямагиси.

Также за проводимую антияпонскую агитацию, по словам Ямагиси, в июле или начале августа 1945 в отряд Исии был отправлен офицер Советской Армии Игнатов.

«Помимо названных, за попытку убежать из лагеря "Хогоин" на физическое уничтожение в 731-й отряд были направлены советские граждане Канев, Перебоев и Романченко», - добавил Ямагиси.

В середине 1945 года, одному советскому солдату удалось сбежать из лагеря. Как уточнил Ямагиси, это был советский офицер Кузеванов.

«Но он был вскоре же пойман и доставлен в лагерь "Хогоин", а впоследствии с моего согласия был отправлен на физическое уничтожение в отряд Исии», - рассказывал Ямагиси.

Ранее стало известно, что японские спецслужбы в годы Второй мировой войны отправляли граждан Китая, СССР и остальных, кто был заподозрен в какой-либо антияпонской деятельности, в тюрьму спецотряда 731-й Квантунской армии, где над ними живьем испытывали бактериологическое оружие, подвергая мучительной смерти.