Эксперт рассказала, чем можно заменить сахар

Ведущий научный сотрудник «ФИЦ питания и биотехнологии» Алла Погожева сообщила, что российские медики считают, что нужно снизить рекомендуемую суточную норму потребления сахара и уточнила лимит.

Она пояснила, что если говорить о суточной норме сахара, то имеются в виду прежде всего добавленные сахара: низкомолекулярные углеводы, внесенные в состав продукта в ходе технологического процесса для придания ему сладкого вкуса. Это сахароза, глюкозо-фруктозный сироп, крахмальная патока, мед.

За такими добавками, по словам эксперта, необходимо следить.



«При определении нормы сахара учитывается верхняя ее граница, которая в настоящее время составляет во всех странах 10% по калорийности (от общего числа потребленных калорий, – Прим. ред.) или около 50 граммов в день», – рассказала Погожева в интервью радио Sputnik.

В пределах рекомендуемой нормы, по мнению медика, сахар может присутствовать в рационе больных и здоровых людей, за исключением некоторых заболеваний и состояний.

«Как источник углеводов сахар рекомендуется заменять полисахаридами, к которым относятся пищевые волокна, содержащиеся в зерновых – особенно в цельнозерновых – продуктах, а также в овощах и фруктах», – заключила Погожева.

Ранее стало известно, что чрезмерное потребление шоколада связано с высоким риском развития ряда серьезных болезней. Об этом предупредили специалисты Британского фонда сердца. При этом особенно опасно лакомство с большим содержанием сахара и насыщенных жиров в составе.