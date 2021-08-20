Самолеты Ил-76 Минобороны РФ за сутки сбросили 84 тонны воды на очаги природных пожаров в Якутии: видео

За прошедшие сутки самолеты Ил-76 Минобороны РФ, задействованные на тушении лесных пожаров в Якутии, сбросили на очаги возгораний 84 тонны воды.

Всего с 1 июля 2021 года экипажи военно-транспортной авиации выполнили 202 вылета и сбросили более 8,4 тысяч тонн воды для ликвидации огня на природных территориях в республике.

По решению главы Минобороны РФ Сергея Шойгу для оказания помощи в тушении пожаров на территории Республик Мордовия и Якутия, Оренбургской и Иркутской областей выделены самолеты военно-транспортной авиации (ВТА).

Задействованные в тушении пожара Ил-76 оборудованы выливными авиационными приборами (ВАП-2) вместимостью 42 тонны. А летчики прошли соответствующую подготовку к выполнению подобных задач.