Режим ЧС или усиленных мер вводится в большинстве префектур Японии из-за COVID-19

В 29 из 47 японских префектурах будет действовать режим чрезвычайной ситуации или усиленных мер из-за ситуации с распространением коронавируса. Действовать соответствующие меры начинают с пятницы этой недели и продлятся до середины следующего месяца.

Сейчас подобный режим уже функционирует в Тибе, Осаке, Канагаве, Окинаве, Сайтаме и Токио. На указанных территориях меры, назначенные до 31 августа, продлят до 12 сентября.

Еще ряд префектур страны с 20 августа переведут с более мягкого комплекса ограничений на режим ЧС. В итоге по всей Японии режим чрезвычайной ситуации объявляется в 13 префектурах. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее ученый объяснил, что в будущем вряд ли когда-либо наступит полное прекращения циркуляции коронавируса в мире. Он также отметил, что специалистам предстоит еще многое изучить об особенностях появления и существования этой болезни.