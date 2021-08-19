Инфекционист предупредил, что полное прекращение циркуляции COVID-19 вряд ли возможно

Полное прекращение циркуляции коронавируса в мире маловероятно. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Полная элиминация вируса вряд ли возможна», - цитирует РИА Новости Горелова.

Как отметил инфекционист, до настоящего момента специалисты так и не установили нулевое животное, ставшее источником инфекции, от кого вирус передался человеку, преодолев межвидовой барьер. Эти аспекты науке еще предстоит изучать.

Ранее Горелов заявил, что коронавирус станет сезонным заболеванием, когда уровень коллективного иммунитета в обществе достигнет 80%. До этого COVID-19 по-прежнему будет в фокусе внимания.