СМИ: мужчина выстрелил в знакомого под Смоленском

В СМИ поступила информация, что в Смоленской области мужчина якобы выстрелил в своего знакомого и затем начал вести огонь из своего дома. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По данным издания, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Мужчина злоупотребил алкоголем, повздорил со знакомым и несколько раз выстрелил в него. Затем открыл стрельбу из окна дома по улице», - сообщает издание.

По данным СМИ, раненый госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Телеканал «Звезда» не располагает официальным подтверждением данной информации.

Ранее во французском городе Сент-Этьене мужчина открыл стрельбу по полицейским. В результате перестрелки напавшего ранили и задержали. Никто из правоохранителей не пострадал.