СМИ: мужчина выстрелил в знакомого под Смоленском
В СМИ поступила информация о мужчине, который якобы выстрелил в своего знакомого в Смоленской области.
© Фото: Olaf Krüger imageBROKER.com Globallookpress
В СМИ поступила информация, что в Смоленской области мужчина якобы выстрелил в своего знакомого и затем начал вести огонь из своего дома. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По данным издания, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
«Мужчина злоупотребил алкоголем, повздорил со знакомым и несколько раз выстрелил в него. Затем открыл стрельбу из окна дома по улице», - сообщает издание.
По данным СМИ, раненый госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Телеканал «Звезда» не располагает официальным подтверждением данной информации.
Ранее во французском городе Сент-Этьене мужчина открыл стрельбу по полицейским. В результате перестрелки напавшего ранили и задержали. Никто из правоохранителей не пострадал.