В Москве погиб мотоциклист при столкновении с разделителем

В Москве возле станции метро «Павелецкая» мотоциклист погиб, столкнувшись с разделителем. По данным столичного ГУМВД, он не справился с управлением.

«По предварительным данным, водитель мотоцикла не справился с управлением, совершил наезд на препятствие и впоследствии скончался», - цитирует РИА Новости сообщение службы.

В июне в Санкт-Петербурге столкнулись два мотоциклиста, двигавшихся навстречу друг другу. Авария случилось на перекрестке в момент, когда один из водителей транспортных средств совершал поворот, а другой въехал прямо в него по прямой.