Последствия жесткого столкновения мотоциклистов в Петербурге попали на видео
Место серьезной аварии двух мотоциклистов в Петербурге сняли на видео .
© Видео: spb_today, Вконтакте © Фото: spb_today Вконтакте
В Санкт-Петербурге столкнулись на дороге Кировского района города два мотоциклиста, двигавшихся навстречу друг другу. Инцидент произошел вечером 10 июня.
Авария случилось на перекрестке в момент, когда один из водителей транспортных средств совершал поворот, а другой въехал прямо в него по прямой. В результате ДТП мотоциклы и управлявших ими 30-летнего и 26-летнего мужчин отбросило в разные стороны.
К настоящему времени пострадавших госпитализировали в городскую больницу № 26. Об этом пишет «Фонтанка». По данным издания, у одного из них сломана рука, другой же находится в тяжелом состоянии.