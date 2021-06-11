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Последствия жесткого столкновения мотоциклистов в Петербурге попали на видео

Анна Берестовая
02:14 11.06.2021
Место серьезной аварии двух мотоциклистов в Петербурге сняли на видео .
© Видео: spb_today, Вконтакте © Фото: spb_today Вконтакте
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В Санкт-Петербурге столкнулись на дороге Кировского района города два мотоциклиста, двигавшихся навстречу друг другу. Инцидент произошел вечером 10 июня.

Авария случилось на перекрестке в момент, когда один из водителей транспортных средств совершал поворот, а другой въехал прямо в него по прямой. В результате ДТП мотоциклы и управлявших ими 30-летнего и 26-летнего мужчин отбросило в разные стороны.

К настоящему времени пострадавших госпитализировали в городскую больницу № 26. Об этом пишет «Фонтанка». По данным издания, у одного из них сломана рука, другой же находится в тяжелом состоянии.

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