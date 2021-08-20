Гинцбург: нужного уровня коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ можно достичь в этом году

Необходимый уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России может быть сформирован к концу текущего 2021 года. Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что формирование коллективного иммунитета у населения идет очень неплохими темпами.

«К концу года должны успеть. Вся проблема заключается в том, чтобы люди более активно шли и вакцинировались», - заявил ТАСС ученый о сроках формирования защиты у граждан РФ к коронавирусу.

Как объяснил глава Центра имени Гамалеи, вакцины от коронавируса имеются во всех регионах РФ.

«Это большая заслуга государства и производителей, мне кажется, сейчас ни один губернатор не жалуется на недостаток вакцины», - отметил Гинцбург.

Массовая вакцинация взрослых россиян от коронавируса началась 18 января. На данный момент в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19.