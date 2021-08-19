Нутрициолог объяснила, как питаться во время коронавируса

Определяя какие-либо особенности питания пациента во время перенесения коронавирусной инфекции, необходимо оценивать состояние человека. Об этом рассказала нутрициолог, член Национального общества диетологов Ольга Деккер.

«Если он [человек] лежит на ИВЛ, понятно, там врачи справятся с поднятием уровня глюкозы. Если вы переносите это заболевание дома и в состоянии есть, то ваша задача - помочь иммунитету», - объяснила специалист.

Просто пить иммуностимулирующие препараты и не давать субстраты для построения иммунных клеток диетолог посчитала не слишком разумным решением. Деккер призвала дать организму все необходимое для построения иммунных клеток и антител, чтобы сразиться с вирусом и ускорить процесс выздоровления.

«Необходимо, чтобы были в рационе белки, жиры, а также сложная группа углеводов», - описала она.

Эксперт обозначила, что при заболевании средней тяжести и отсутствии сил на нормальную еду, важно работать над тем, чтобы держать уровень глюкозы в крови. В таком случае подойдет легкая группа углеводов. Также нутрициолог посоветовала обязательно следовать указаниям врача и после выздоровления переходить на восстановительный этап.